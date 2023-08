Que vous soyez un professionnel de santé ou un commerçant, nous pensons que cette fiche professionnelle générée par Google sans mandat ni autorisation est une atteinte à vos droits.

Et que, même si vous n’êtes pas insulté et que l’auteur de l’avis ne diffuse aucune information sur votre vie privée, la libertéd’expression ne peut justifier la possibilité offerte par Google de laisser des avis dévalorisants.Quand il s’agit de notation effectuées sur une fiche de médecin, de kiné, dentistes, sage-femme ou tout autre professionnel de santé, cela est encore plus scandaleux. Car le professionnel, en vertu du secret médical, n’a même pas la possibilité de répondre. Et donc de se défendre.La suppression de la fiche My Business est alors plus que légitime.

C’est pourquoi, nous pourrons supprimer, sans procédure judiciaire (sans plainte ni procès)Nous le pourrons même si vous n’êtes pas médecin.